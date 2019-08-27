Число отравившихся в Якутии возросло до 45 человек

Число отравившихся во время свадеб в ресторанах Якутии увеличилось до 45 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что у пострадавших была обнаружена острая кишечная инфекция.

Все отравившиеся были доставлены в медицинские учреждения города Якутск, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов.

Всего были госпитализированы 30 человек, остальным назначено амбулаторное лечение. Состояние больных оценивается как средняя степень тяжести.

Ранее сообщалось, что почти 30 человек попали в больницу после свадьбы в Закарпатье.