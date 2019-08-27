Во вторник в Москве ожидается +22°С

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы во вторник, 27 августа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что Москву ждет переменная облачность.

Столбики термометра в Подмосковье поднимутся до отметки +23°С, а в самой столице ожидается + 20-22°С.

Синоптики заявили, что ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление в среднем составит 751 мм.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о первых заморозках в Москве.