Во вторник в Москве ожидается +22°С
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы во вторник, 27 августа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что Москву ждет переменная облачность.
Столбики термометра в Подмосковье поднимутся до отметки +23°С, а в самой столице ожидается + 20-22°С.
Синоптики заявили, что ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление в среднем составит 751 мм.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о первых заморозках в Москве.