Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков

Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи. Об этом сообщаеют «Известия».

Ведомство направил в регионы информацию о действиях, способствующих повышению качества жизни пожилых людей. Они будут действовать в отношении тех, кто не имеет дееспособных детей или они не имеют возможности ухаживать за родственниками.

Отмечается, что такая практика уже действует в некоторых регионах России, например в Ханты-Мансийском автономном округе.

Старикам назначается помощник, который пренимает его в свою семью. Доброволец получает за уход 10 тыс. рублей.