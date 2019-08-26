Постпред России в Вене назвал цель военных испытаний под Северодвинском

Исполняющий обязанности постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов объяснил цель испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, испытания прошли в связи с разработкой оружия.

Карпов уточняет, что его создание подразумевает под собой, как одну из ответных мер на односторонний выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Постперд России отмечает, что произошедшая под Северодвинском авария не относится к ядерным испытаниям и к соглашению о всеобъемлющем запрещении подобного рода испытаний.

Ранее стало известно, что в день испытания было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. При этом из-за случившейся аварии для жителей Северодвинска нет никакой опасности.