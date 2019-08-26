Сенатор осудил слова депутата Рады о развале «Московии»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам России Владимир Джабаров высказался по поводу заявления главы комитета Верховной рады по международным делам Анны Гопко о том, что миссией Киева является сдерживание России. Об этом передает RT.

Джабаров советует Гопко не вмешиваться во внутренние дела России, а позаботиться о поиске путей взаимодействия между комитетами в Раде и парламентами.

Российский сенатор считает, что миссия Украины состоит в том, чтобы окончательно не развалить страну.

Еще Джабаров отмечает, слова Гопко о задаче Украины не соответствуют нынешней внутриполитической повестке.

Ранее Гопко заявляла, что Киевская Русь должна устроить развал «Московии». Она назвала ее «тюрьмой народов».