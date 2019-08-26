Украинским националистам установили памятник на еврейском кладбище под Львовом

Директор украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский заявил, что во Львовской области в городе Самбор на бывшем еврейском кладбище был установлен памятник членам националистической организации ОУН-УПА (организация запрещена в России), которые были расстреляны в 1944 году гестапо. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он высказал возмущение тем, что «убийцам евреев» был установлен монумент прямо «на массовой могиле их жертв».

По его словам, это является проявлением неуважения христианского населения к еврейскому.

«Это издевательство, это двойное убийство, это надругательство, это попрание всех моральных норм», — отметил Долинский.

Помимо этого, он был возмущен словами главы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослава Шевчука, который назвал их праведниками.