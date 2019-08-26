Названы регионы, где женщины будут в дефиците

Росстат назвал регионы, где число мужчин будет превышать количество женщин.

По данным ведомства, к 2036 году нехватка женщин ожидается в пяти регионах. Так, в Ленинградской области на 1 тыс. мужчин будет приходиться 914 женщин, в Севастополе - 881, в Мордовии - 999, в Тюменской области без автономии - 933, на Сахалине - 955.

Отмечается, что на Чукотке, где ранее прогнозировалось к 2036 году 813 женщин на 1 тыс. мужчин, теперь рассчитывают пропорцию в 1027 женщин на 1 тыс. мужчин.

Ранее сообщалось, что назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин.