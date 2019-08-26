Госдуму попросили ввести уголовную ответственность для хозяев за нападение собак

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам. С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

Текст обращения, направленного в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По мнению Аманлиева, необходимо дополнить Уголовный кодекс статьёй 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

В случае если опасная собака (одной их тех пород, которые включены в специальный перечень МВД), гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила ему лёгкий вред здоровью, то это, согласно инициативе, должно наказываться штрафом до 200 тыс. рублей с ограничением свободы до 6 месяцев.

За вред средней тяжести — штраф до 400 тыс. рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов.

Если был нанесён тяжкий вред здоровью, хозяину будет грозить лишение свободы до трёх лет.