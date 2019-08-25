Кириенко назвал подпись «Россия» в The Guardian прорывом здравого смысла

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко прокомментировал ситуацию с появившаяся подписью «Крым. Россия» в британской газете The Guardian. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его мнению, такие действия являются торжеством здравого смысла, однако отметил, что после включается политическая цензура. Название Крыма российским Кириенко счел «эффектом «Тавриды» (фестиваль, который прошел на территории полуострова — примечание «Газеты.Ru»).

Он подчеркнул, что подпись «Россия» была сделана отделом культуры, а не политическим.

«Метания газеты говорят о торжестве здравого смысла, просто он пока торжествует не всегда», — сказал Кириенко.

Представитель Администрации президента добавил, что язык культур может сломать создаваемые политическими решениями барьеры.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian.