В Чечне забросали камнями поезд Петербург – Махачкала

Неизвестные в Чечне закидали камнями вагоны поезда, который направлялся из Махачкалы в Санкт-Петербург. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

Сообщается, что инцидент случился на 23 августа на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт.

Как стало известно, после атаки в разных плацкартных вагонах повреждены три окна.

При этом в результате инцидента пострадал один пассажир поезда, который получил легкий порез.

На данный момент стражи порядка занимаются поиском нарушителей, а также устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Дагестане семью завалило камнями.