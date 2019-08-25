В Чечне забросали камнями поезд Петербург – Махачкала
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Неизвестные в Чечне закидали камнями вагоны поезда, который направлялся из Махачкалы в Санкт-Петербург. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
Сообщается, что инцидент случился на 23 августа на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт.
Как стало известно, после атаки в разных плацкартных вагонах повреждены три окна.
При этом в результате инцидента пострадал один пассажир поезда, который получил легкий порез.
На данный момент стражи порядка занимаются поиском нарушителей, а также устанавливают причины и обстоятельства случившегося.