СМИ сообщили о гибели семи человек при столкновении самолета и вертолета на Мальорке

В воскресенье, 25 августа, небольшой сверхлегкий самолет врезался в вертолет на испанском острове Мальорка, в результате чего погибли семь человек. Об этом информирует издание El Periódico.

Сообщается, что авария случилась в муниципалитете Инка.

На данный момент причины столкновения двух воздушных судов не названы. Полицейские начали расследование происшествия.

Отмечается, что среди погибших было двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о гибели трех человек при падении самолета в Альпах.