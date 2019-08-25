В Москве ожидается теплая погода в воскресенье

Теплая погода ожидает москвичей в воскресенье, 25 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на синоптиков.

Отмечается, что этот день пройдет без осадков. Столбик термометра в воскресенье в Москве поднимется до 23°C, в области — до 24°C.

По информации синоптиков, в этот день будет наблюдаться северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что москвичей ждет похолодание в конце августа.