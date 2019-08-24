Онищенко назвал основные причины ожирения россиян

close
Геннадий Онищенко, 17 лет занимающий пост главного государственного санитарного врача РФ, оказался... Геннадий Онищенко, 17 лет занимающий пост главного государственного санитарного врача РФ, оказался...
Геннадий Онищенко, 17 лет занимающий пост главного государственного санитарного врача РФ, оказался...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением. Об этом передает агентство Ura.ru.

Онищенко считает, что причинами ожирения в России является малоподвижность, отсутствие режима питания и употребление в пищу большого количества углеводов.

При этом он отмечает, что у молодежи и людей среднего возраста существует отдельная проблема, из-за которой появляется избыточный вес.

Согласно мнению Онищенко, таковой проблемой является употребление фастфуда.

Ранее ученые сообщили, что ожирение провоцирует развитие рака.