Онищенко назвал основные причины ожирения россиян

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением. Об этом передает агентство Ura.ru.

Онищенко считает, что причинами ожирения в России является малоподвижность, отсутствие режима питания и употребление в пищу большого количества углеводов.

При этом он отмечает, что у молодежи и людей среднего возраста существует отдельная проблема, из-за которой появляется избыточный вес.

Согласно мнению Онищенко, таковой проблемой является употребление фастфуда.

Ранее ученые сообщили, что ожирение провоцирует развитие рака.