Женщину-инвалида изнасиловали в Донецкой области

В Донецкой области в пятницу, 23 августа, 45-летнюю женщину – инвалида изнасиловал неизвестный. Об этом пишет «Регион online».

Как стало известно, женщина в момент преступления была дома одна и не смогла оказать необходимое сопротивление.

Отмечается, что об акте сексуального насилия в полицию сообщил родственник потерпевшей.

Сообщается, что в данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками и поимкой насильника.

Ранее сообщалось, что избежавший смертной казни житель Удмуртии изнасиловал семилетнюю девочку.