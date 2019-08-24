NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

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Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз... Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз...
Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз...
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, астронавт Энн МакКлейн получила доступ к банковскому счету своей бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции (МКС). Известно, что экс-жена подала жалобу в Федеральную торговую комиссию на МакКлейн.

Астронавт подтвердила информацию через своего адвоката Расти Хардина. По словам МакКлейн, она просто хотела убедиться, способна ли ее бывшая супруга самостоятельно оплачивать свои счета и расходы на ребенка. К моменту развода в 2018 году женщины воспитывали вместе сына.

Правила МКС гласят, что люди и имущество в космосе находятся под национальным правом. В случае вины Энн МакКлейн осудят по законодательству США.

Ранее сообщалось, что астронавты НАСА вышли в открытый космос.