Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции

Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление польского туриста Томаша Гручальского, который помогал спасать ребенка.

По словам Гручальского, никто из сотрудников гостиницы не пришел на помощь ребенку, насос отключили лишь спустя десять минут. Во время дачи показаний в полиции управляющий отеля заявил, что вся вина лежит на родителях девочки из-за того, что они должным образом не приглядели за ней.

Тем не менее, турист утверждает, что у бассейна не было никаких указателей на запрет купания детям.

«Этот насос может легко «засосать» и взрослого, потому что диаметр трубы – 25 сантиметров, и она ничем не прикрыта», — констатировал Гручальский.

Также он отметил, что несмотря на происшествие, отель по-прежнему принимает посетителей.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в Бодруме девочка четыре раза пережила клиническую смерть.