Трех сотрудников «Крестов» уволили из-за видео с избиением заключенного

Троих сотрудников СИЗО «Кресты» уволили по результатам проверки в связи с избиением заключенного, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ФСИН.

Проверка была начата после появления видеозаписи, на которую попало нанесение побоев одному из заключенных.

В итоге, трое сотрудников были уволены, еще 20 — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявлял, что сотрудники СИЗО не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в сеть.

По его словам, конфликт между заключенными произошел на бытовой почве.