Мужчина сел за решетку по обвинению в скрытой съемке 500 женщин в Мадриде

Полиция Мадрида задержала мужчину за то, что он без позволения снял на камеру части тела более 500 женщин во время поездок в метро. Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что 53-летний выходец из Колумбии снимал своих жертв через камеру мобильного телефона, предварительно запрятав его в рюкзак. Злоумышленника задержали во время одной из таких съемок.

Как оказалось, среди его жертв были несовершеннолетние. В некоторых случаях он даже следовал за женщинами и заводил с ними знакомства с целью сделать более качественное фото и видео на близком расстоянии.

В полиции сообщили, что мужчина опубликовал 283 видео материала на порнографических сайтах, где их посмотрели миллионы раз. В ходе расследования в доме колумбийца правоохранители обнаружили три жестких диска с сотнями роликов с апскертингом.

По законам Испании действие мужчины рассматривается как сексуальное домогательство, ему грозит лишение свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга записала ролик, посвященный борьбе с менспредингом — привычкой мужчин сидеть с раздвинутыми ногами в метро.