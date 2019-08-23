СМИ назвали вероятного претендента на пост главы минздрава Украины

Источники заявили, что главным претендентом на пост главы украинского министерства здравоохранения является Олег Петренко. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на неназванных информаторов.

Как отмечается, на данный момент Петренко является председателем Нацслужбы здоровья на Украине, но многие эксперты видят его на посту министра.

Также, по данным источников, его кандидатуру одобрили и в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

В настоящее время министром здравоохранения на Украине является Ульяна Супрун.

Ранее Супрун рассказала о планах на будущее в случае отставки.