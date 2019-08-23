Делегация из Италии приедет в Крым на фестиваль культуры

Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией. Об этом сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия, передает РИА «Новости».

Отмечается, что их визит приурочен к проведению Международного русско-итальянского арт-фестиваля «Лигурийские сезоны» в Севастополе.

Уточняется, что Россию посетят представители культурной общественности и делового сообщества провинции Лигурия.

Поясняется, что в программе фестиваля предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии.

Ранее сообщалось, что делегаты из США признались в любви к Крыму.