Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал, какая судьба уготована Украине Западом. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

По его словам, западные страны намерены превратить Украину в плацдарм для противостоянии России. Для этого, отметил эксперт, Западу необходимо приручить украинских олигархов.

Он пояснил, что лояльным бизнесменам оставят долю бизнеса, другие же — будут уничтожены, либо их активы обнулят.

Кроме того, добавил Копатько, Запад намеревается передать украинские земли в пользование транснациональным корпорациям и таким способом нанести экономический вред России.

Также, подчеркнул социолог, западные страны своей окончательной целью ставят разграбить и разорвать Украину, превратив ее население в дешевую рабочую силу.

«Собственно, политика экспансии новых стран Европы в активном действии», — заключил Копатько.

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