Молния ранила и убила туристов в Татрах

Молния ударила в группу туристов на юге Польши на горном массиве Гевонт (Западные Татры). Есть пострадавшие и погибшие, сообщает RadioKrakow.

По последним данным, в результате удара молнии погибли четыре человека, в числе которых есть двое детей. Также госпитализировали 89 человек, пишут некоторые местные СМИ.

В связи с трагедией в Татрах мэр Закопане Лешек Дорула отменил все мероприятия в четверг. Также он объявил, что вы пятницу, 23 августа, в городе будет объявлен траур.

По словам главы службы скорой помощи волонтеров Татры, в настоящее время все лица, которые нуждались в помощи, перевозятся в больницы или находятся в процессе транспортировки.

«Спасатели заканчивают свою работу в горах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 15 футболистов госпитализированы в Германии после удара молнии.