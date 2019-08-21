Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом

Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на родственников пострадавшего.

Как отмечается, 58-летнего москвича подожгли, когда он играл на улице в карты. По словам жены и сына пострадавшего, он редко покидал дом из-за проблем с ногами. По их мнению, у мужчины не могло быть конфликтов во дворе.

Родственники заявляют, что не знают мотивов нападавших.

К настоящему моменту полиция задержала двух подозреваемых по делу —Тимура Валиулина и его товарища. Один из задержанных утверждает, что не видит своей вины в произошедшем.

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег мужчину и убежал с места преступления в Москве.