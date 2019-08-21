Лавров припомнил немецкому журналисту Вышинского

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Киев заключил под стражу журналиста Кирилла Вышинского, обвинив его в госизмене за его журналистскую деятельность, сообщает РИА «Новости».

Это произошло на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, когда немецкий журналист спросил о возвращении задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В ответ на это Лавров заявил, что украинские моряки находятся под следствием в России из-за противоправных действий.

«Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева его обвинили в государственной измене», — сказал Лавров.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщалось, что Вышинский может выйти на свободу.