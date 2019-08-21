Медведь пробрался в дом в США и обокрал холодильник

В американском городе Траки, штат Калифорния, медведь пролез в дом и выкрал из холодильника еду, пока двое детей находились в соседней комнате. Об этом сообщает Inside Edition.

Как отмечается, зверь добрался до кухни, обнюхал холодильник, после чего вытащил из него несколько кусочков мяса, два ведра мороженого и крекеры. В дальнейшем медведь переправился в гостиную, где и начал съедать найденное. В это время в другой комнате находились два подростка, которые отреагировали на шум. Один из них быстр позвонил матери, она в свою очередь сообщила об инциденте службе спасения.

Спустя несколько минут спасатели прибыли к дому и обезвредили медведя при помощи ружья с дротиками с транквилизатором.

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