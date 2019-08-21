Обрушение произошло на шахте на Урале

На Урале обрушилась шахта «Ново-Кальинская» в Североуральске Свердловской области из-за горного удара, в результате был заблокирован один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как отмечается, удар произошел в 16:40 (14:40 мск) на глубине 1040 метров, вследствие чего разрушилась горная порода. В шахте остался работник 1970 года рождения.

По сообщениям официального представителя владеющей шахтой компании «Севуралбокситруда» (СУБР) Романа Лукичева, мужчина травмирован. В настоящее время ведутся горноспасательные работы.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на шахте в Кузбассе.