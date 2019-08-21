Чего не хватает россиянкам для полного счастья, показал опрос

Опрос показал, что 35% жительниц России для полного счастья не хватает путешествий, а 32% — финансов. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, 24% хотели бы сделать лучше свое здоровье и здоровье близких, а 22% найти высокооплачиваемую работу. Причем 15% респонденток считают, что они достойны оплаты труда в 100 тыс. рублей, 12% — 50 тыс. рублей, по 9% — 70 тыс. рублей и 150 тыс. рублей. При этом реальная зарплата каждой пятой женщины оказалась менее 30 тыс. рублей.

Отмечается, что 18% россиянок хотели бы найти мужчину, а рождение ребенка сделало счастливыми только 9% опрошенных.

Меньше всего опрошенные нуждались в друзьях – 4% и машине – 3%.

Жалеют о бесцельно потраченном времени 29% женщин, о недостаточном количестве путешествий – 27%, о том, что плохо следили за своим здоровьем – 20%.

Опрос проводился среди 7 403 женщин в возрасте от 18 до 55 лет на всей территории России.

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