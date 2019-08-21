Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Отмечается, что у Черкалина планируют также изъять деньги, найденные при обысках у него дома, в служебном кабинете и в машине.

Ранее сообщалось, что названы подробности изъятия 12 млрд рублей у полковников ФСБ.