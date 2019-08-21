Подозреваемый в убийстве жены челябинский депутат законно владел оружием

Депутат Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов, которого подозревают в убийстве жены, законно владел оружием, передает РИА «Новости».

Старший помощник руководителя СУ СКРФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков заявил, что Зарипов владел ружьем на законных основаниях, оно было зарегистрировано.

Также он добавил, что депутат находится под стражей, пока суд не вынесет приговор.

Ранее сообщалось, что челябинский депутат назвал причину убийства жены.