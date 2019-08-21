6 тысяч россиян могут не пустить в Израиль в 2019 году

Россиянам часто стали отказывать во въезде в Израиль. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Сообщается, что за первое полугодие в Израиль не пустили уже три тысячи россиян.

Как стало известно, всего в 2019 году будет где-то шесть тысяч отказов во въезде в это государство для граждан России.

Отмечается, что одной из причин недопуска в страну называют то, что россияне приезжают в Израиль в поисках заработка.