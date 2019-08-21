В Минздраве сообщили о росте числа больных рассеянным склерозом

В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

По информации ведомства, в 2013 году было зафиксировано 62,3 тыс. пациентов с таким заболеванием, а в 2018 году их число увеличилось до 82,2 тыс. человек.

Отмечается. что чаще всего рассеянным склерозом страдают жители Санкт-Петербурга (117 случаев на 100 тыс. населения), Липецкой области (101 случай), Тульской области (98,1 случая) и Псковской области (96,6 случая).

Меньше всего случаев заболевания на 100 тыс. населения зафиксировано в Туве (7,1), Чечне (9,5), Еврейской автономной области (13,6), Дагестане (18) и Ингушетии (19,1).

Ранее сообщалось, что эксперты Минздрава перечислили способы избавления от стресса.