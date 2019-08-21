AP: в США покончил с собой организатор крупнейшей аферы с экопродуктами

В США самоубийство совершил 60-летний Рэнди Констант, являющийся организатором «крупнейшей в истории США» аферы с экологически чистыми продуктами. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 16 августа он был приговорен к 122 месяцам тюремного заключения за продажу якобы экологические чистых продуктов, которые на самом деле содержали пестициды.

По словам судмедэксперта, смерть Константа стала результатом «самопричиненной ситуации».

Ранее сообщалось, что миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и торговле людьми, за два дня до совершения самоубийства написал завещание.