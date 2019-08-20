Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено

Сотрудники Следственного комитета вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, передает ТАСС.

Адвокат Сергей Паршин заявил, что из него следует, что Михаил Хачатурян неоднократно истязал и домогался дочерей.

«Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого», — сказал он.

Соблюдение следствием формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, описанные в постановлении признаны установленными фактами.

Адвокаты выразили надежду, что установленные факты помогут признать действия сестер необходимой самообороной.

Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян были предъявлены обвинения в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна, совершенном по предварительному сговору. Девушки признали вину и заявили о регулярном насилии со стороны отца.