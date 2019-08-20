Водолазы подняли тела погибших в Греции россиян
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Греческие водолазы подняли тела троих погибших при крушении частного вертолета около острова Порос, передает РИА «Новости».
Как стало известно, все погибшие – мужчины, среди них двое россиян и пилот из Греции. Российское посольство подтвердило гибель граждан.
«Подтверждаем, что на борту потерпевшего крушение вблизи острова Порос вертолета находились двое граждан России. Оба они, как и пилот, гражданин Греции, погибли», — сообщил пресс-атташе посольства Василий Гаврилов.
В ходе полета пилот задел линии электропередачи, потерял управление и рухнул в море.
После ЧП остров Порос остался без электроснабжения.