Водолазы подняли тела погибших в Греции россиян

Греческие водолазы подняли тела троих погибших при крушении частного вертолета около острова Порос, передает РИА «Новости».

Как стало известно, все погибшие – мужчины, среди них двое россиян и пилот из Греции. Российское посольство подтвердило гибель граждан.

«Подтверждаем, что на борту потерпевшего крушение вблизи острова Порос вертолета находились двое граждан России. Оба они, как и пилот, гражданин Греции, погибли», — сообщил пресс-атташе посольства Василий Гаврилов.

В ходе полета пилот задел линии электропередачи, потерял управление и рухнул в море.

После ЧП остров Порос остался без электроснабжения.