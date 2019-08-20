Поклонская рассказала об исцелении после явившегося во сне святого

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что как-то раз к ней в сон пришел святой Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и после этого она исцелилась и перестала болеть. Видео с ее рассказом опубликовано на YouTube-канале движения «Царский крест».

По ее словам, она заболела, ей сделали операцию и после этого у нее начались осложнения. Однако ей помог излечиться святитель Лука, когда она ему помолилась перед сном и положила книгу с его изображением рядом.

«Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком», — добавила Поклонская.

После этого он ей пообещал, что полечить ее и наложил мазь на рану.

«У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло», — заключила Поклонская.

Ранее сообщалось, что Поклонская вышла из секты царебожников.