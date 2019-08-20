Минздрав представил порядок реабилитации взрослых

Российский Минздрав разработал порядок организации медицинской реабилитации взрослых граждан, передает ТАСС.

Уточняется, что с 2012 года реабилитация детей и взрослых регулировалась единым приказом ведомства «О порядке организации медицинской реабилитации».

В Минздраве пояснили, что отдельный порядок реабилитации взрослого населения связан с особенностями проведения медицинской реабилитации для детей.

Порядок предусматривает оказание медицинской реабилитации новыми специалистами, такими как врач физической и реабилитационной медицины, кинезотерапевт или физический терапевт, эртотерапевт, клинический логопед, медицинский психолог.

Кроме того, детализированы подходы к маршрутизации пациентов по медицинской реабилитации в зависимости от тяжести состояния, этапа оказываемой реабилитации, уровня медицинской организации, оказывающей медпомощь.

Согласно проекту, медицинская реабилитация осуществляется при оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи.