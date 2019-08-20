Капсулу времени из 1968 года обнаружили в Ярославской области

В Рыбинске Ярославской области экскаваторщик обнаружил заложенную в 1968 году капсулу времени в ходе земляных работ. Об этом сообщает «Ярославский регион».

Как отмечается, капсулу нашли на месте, где ранее стоял памятник Ленину. Монумент демонтировали и перевезли на территорию музея Советской эпохи несколько лет назад, однако находку удалось обнаружить только сейчас.

Раскопку передали специалистам для изучения. В дальнейшем планируется поместить ее в качестве экспоната в одном из городских музеев.

Ранее сообщалось, что на Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР.