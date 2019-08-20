На Камчатке застрелили более 60 медведей

На Камчатке власти выдали 62 разрешения на отстрел медведей, которые могли представлять угрозу для людей, передает РИА «Новости».

Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, специалисты каждую неделю фиксируют 15-20 сообщений о встрече людей с медведями.

«Не так давно здесь, в Петропавловске-Камчатском, такие случаи были … Зверь на этой территории живет, и, конечно, там, где есть угроза жизни человека, все необходимые меры принимаются, для того, чтобы этого зверя или изгнать из населенного пункта или его застрелить», — Илюхин.

Он отметил, что все 62 разрешения на отстрел были реализованы.