На Камчатке застрелили более 60 медведей
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На Камчатке власти выдали 62 разрешения на отстрел медведей, которые могли представлять угрозу для людей, передает РИА «Новости».
Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, специалисты каждую неделю фиксируют 15-20 сообщений о встрече людей с медведями.
«Не так давно здесь, в Петропавловске-Камчатском, такие случаи были … Зверь на этой территории живет, и, конечно, там, где есть угроза жизни человека, все необходимые меры принимаются, для того, чтобы этого зверя или изгнать из населенного пункта или его застрелить», — Илюхин.
Он отметил, что все 62 разрешения на отстрел были реализованы.