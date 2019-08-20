Вооруженные мужчины в париках и масках были задержаны в Москве

Двое вооруженных мужчин в париках и медицинских масках были задержаны сотрудниками Росгварии в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что при виде Рогвардейцев неизвестные в париках и масках попытались скрыться, но были задержаны.

Мужчин передали полиции. В ходе экспертизы у задержанных были найдены травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Ранее в Москве были задержаны двое по подозрению в ограблении ювелирного салона.