Мужчина с ножом напал на людей в Гонконге. Об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK.

В результате нападения пострадали три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что ЧП произошло в районе Цэн Кван О.

Полиция проводит розыск преступника, мотивы которого пока неизвестны. По некоторым данным, нападение могло произойти по политическим причинам.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии.