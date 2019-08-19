Фальшивый диплом был найден у подполковника ГИБДД Башкирии в отставке

Подполковник ГИБДД Башкирии Расим Хасанов обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что прокуратуры Уфы утвердила обвинение по уголовному делу по ст. 327 ч. 3.

По данным следствия, Хасанов в 1998 году приобрел диплом Башкирского государственного аграрного институт по специальности «механизация сельского хозяйства». Однако позднее стало известно, что мужчина был отчислен из учебного заведения.

Уточняется, что обвиняемому присвоили звание лейтенанта, а также другие специальные звания. Он также получил дополнительное высшее образование юриста на факультете заочного обучения Уфимского юридического института МВД России благодаря своему поддельному диплому.

Обвиняемый свою вину не признал.