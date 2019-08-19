В кабинете замгенпрокурора Украины обнаружили прослушку

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган проинформировала об обнаружении в кабинете заместителя главы ведомства Анжелы Стрижевской прослушивающего устройства. Об этом она рассказала в фейсбуке.

По ее словам, несанкционированные спецсредства были найдены в кабинете чиновницы в субботу, 17 августа.

«На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт», — заявила Сарган.

Уточняется, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины организовала «прослушки» в Киеве на законных основаниях.