Число больных гастритом в России увеличилось

В России увеличилось число больных гастритом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

Как отмечается, за последние пять лет количество россиян с гастритом, а также с дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки) увеличилось на 7%.

Уточняется, что в 2013 году число пациентов с гастритом составило 3,8 млн человек, а в 2018 — 4,1 млн.

Согласно данным Минздрава за 2018 год, в Алтайском крае и в Чувашии зафиксирован наибольший уровень заболеваемости гастритом.

Следом за ними, как подчеркивается, идут Карелия, Ненецкий автономный округ и Петербург.

Ранее сообщалось, что россиянам некогда лечиться.