Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину постоянного кашля

В Британии непрекращающийся кашель мужчины оказался смертельным раком кишечника. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, 56-летний британец, работавший слесарем, мучился от постоянного кашля в течение двух месяцев.

Уточняется, что спустя время врачи диагностировали у него опухоль в кишечнике, которая вскоре перешла на легкие.

По прогнозам врачей мужчине оставалось жить около трех недель. Британец скончался через 16 дней после того, как узнал о своем диагнозе.

По словам вдовы, мужчина вел здоровый образ жизни, не курил и практически не пил.

Ранее сообщалось, что британка десять лет принимала смертельную болезнь за усталость.