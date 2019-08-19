Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину постоянного кашля
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В Британии непрекращающийся кашель мужчины оказался смертельным раком кишечника. Об этом сообщает Daily Mirror.
Как отмечается, 56-летний британец, работавший слесарем, мучился от постоянного кашля в течение двух месяцев.
Уточняется, что спустя время врачи диагностировали у него опухоль в кишечнике, которая вскоре перешла на легкие.
По прогнозам врачей мужчине оставалось жить около трех недель. Британец скончался через 16 дней после того, как узнал о своем диагнозе.
По словам вдовы, мужчина вел здоровый образ жизни, не курил и практически не пил.
Ранее сообщалось, что британка десять лет принимала смертельную болезнь за усталость.