Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы

Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ребенка выписали из больницы, так как медики не нашли у него никаких отклонений.

Предполагается, что продержаться два дня в тайге ребенку удалось благодаря теплой погоде. В поисковой операции были задействованы порядка 600 человек — в частности 200 сотрудников правоохранительных органов и 60 бойцов Росгвардии. Следствие проверит все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что мальчика перевели из реанимации.