Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Как отмечается, с понедельника, 19 августа, на некоторых водных, авиа-, жд и автомобильных таможнях будет проводиться проверка наличия фруктов и цветов в багаже и ручной клади. В частности, будет проверяться вес продукта растительного происхождения, который должен превышать пяти килограммов.

Согласно постановлению, появится и ограничение на ввоз цветов в Россию. Теперь в страну можно будет провезти минимум три букета, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.

Известно, что для провоза дополнительных букетов и фруктов понадобится фитосанитарный сертификат.