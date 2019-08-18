Аварийно севший A321 эвакуируют с места ЧП

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Стартовала подготовка к эвакуации самолета компании «Уральские авиалинии» А321, который совершил аварийную посадку пассажирского самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что на данный момент в самолете демонтируют салон и пассажирские кресла.

Также специалисты разместят под лайнером надувные понтоны.

Сообщается, что таким образом самолет приподнимут. Затем у него уберут крылья.

Как стало известно, далее самолет погрузят на платформу и отправят на территорию ЛИИ имени Михаила Громова.

Ранее сообщалось, что самолет A321 ждет утилизация.