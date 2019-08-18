Аварийно севший A321 эвакуируют с места ЧП
Стартовала подготовка к эвакуации самолета компании «Уральские авиалинии» А321, который совершил аварийную посадку пассажирского самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом передает ТАСС.
Сообщается, что на данный момент в самолете демонтируют салон и пассажирские кресла.
Также специалисты разместят под лайнером надувные понтоны.
Сообщается, что таким образом самолет приподнимут. Затем у него уберут крылья.
Как стало известно, далее самолет погрузят на платформу и отправят на территорию ЛИИ имени Михаила Громова.
Ранее сообщалось, что самолет A321 ждет утилизация.