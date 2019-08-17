Ребенок погиб в результате падения автомобиля в пропасть в Дагестане
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В Дагестане машина упала в пропасть в горах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МВД.
По его словам, происшествие произошло в селении Гочоб Чародинского района УАЗ «Буханка».
Он отметил, что в результате инцидента погиб ребенок, а его отец получил тяжелые травмы.
Собеседник также добавил, что причиной случившегося стала техническая неисправность в транспорте.
Из-за неисправности в двигателе машина покатилась и сорвалась в пропасть, уточнил он.
Ранее сообщалось, что автобус упал с 20-метровой высоты, есть пострадавшие.