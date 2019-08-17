Полиция не нашла случаев мародерства после ЧП с А321 в Подмосковье

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Сотрудники полиции Московской области не нашли случаев краж после инцидента с самолетом A321, который совершил аварийное приземление в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, полиция не зафиксировала случаев мародерства.

Также в пресс-службе рассказали, что на данный момент на месте происшествия в кукурузном после все еще работают сотрудники полиции и Росгвардии. Известно, что место до сих пор оцеплено.

«Территория вокруг места аварийной посадки была оцеплена с первого дня, оцепление сохраняется», — заключили в полиции.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в кукурузном поле А321.