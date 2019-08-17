Взрыв газа разрушил стену жилого дома на Урале

Взрыв газа снес стену и разрушил перекрытие жилого дома на Пролетарской улице в городе Сухой Лог, расположенном в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как отмечается, в результате ЧП пострадали 69-летний мужчина и 67-летняя женщина, их направили в центральную районную больницу города.

По предварительным данным, утечка газа произошла из находящегося в доме газового баллона. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме.